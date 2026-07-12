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Пораженные в Одессе и Черноморске объекты использовались в военных целях - РИА Новости, 12.07.2026
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08:24 12.07.2026 (обновлено: 08:30 12.07.2026)
Пораженные в Одессе и Черноморске объекты использовались в военных целях

Пораженные в Одессе и Черноморске портовые объекты использовали в военных целях

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на воскресенье Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины.
  • По сообщению Минобороны РФ, пораженные объекты в Одессе и Черноморске использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пораженные в ходе ночного удара объекты портовой инфраструктуры в Одесской области использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны РФ.
В ночь на воскресенье Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины.
"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаЧерноморскРоссия
 
 
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