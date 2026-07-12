Пораженные в Одессе и Черноморске объекты использовались в военных целях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на воскресенье Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины.
- По сообщению Минобороны РФ, пораженные объекты в Одессе и Черноморске использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пораженные в ходе ночного удара объекты портовой инфраструктуры в Одесской области использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны РФ.
"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18