Пораженные в Одессе и Черноморске объекты использовались в военных целях

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пораженные в ходе ночного удара объекты портовой инфраструктуры в Одесской области использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны РФ.

"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.