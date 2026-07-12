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Россию невозможно исключить из ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2026
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07:52 12.07.2026
Россию невозможно исключить из ОБСЕ, заявили в МИД

Масленников: механизма исключения из ОБСЕ нет

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из ОБСЕ невозможно исключить Российскую Федерацию, для этого не существует механизма, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
  • Предложения об исключении России из ОБСЕ высказываются небольшой группой стран, но это не соответствует правилам процедуры и консенсуса организации, отметил Масленников.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российскую сторону невозможно исключить из ОБСЕ, для этого не существует механизма, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"За исключение России из ОБСЕ высказывается лишь небольшая группа стран из категории оголтелых русофобов (Польша, Прибалтика), заинтересованных в международной изоляции РФ", - сказал он.
При этом, по словам, Масленникова, "их капризы не имеют никакого отношения ни к Правилам процедуры ОБСЕ, которые не предусматривают "механизм исключения", ни к действующему в Организации правилу консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения".
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