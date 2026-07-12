Россию невозможно исключить из ОБСЕ, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из ОБСЕ невозможно исключить Российскую Федерацию, для этого не существует механизма, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
- Предложения об исключении России из ОБСЕ высказываются небольшой группой стран, но это не соответствует правилам процедуры и консенсуса организации, отметил Масленников.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российскую сторону невозможно исключить из ОБСЕ, для этого не существует механизма, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
При этом, по словам, Масленникова, "их капризы не имеют никакого отношения ни к Правилам процедуры ОБСЕ, которые не предусматривают "механизм исключения", ни к действующему в Организации правилу консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения".
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7 июля, 11:16