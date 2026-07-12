ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры Украины.
- Поражены объекты в Одессе и Черноморске Одесской области.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночного удара поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, сообщило Минобороны РФ.
"В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.