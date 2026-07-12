В ОАЭ заявили, что территория страны не подвергалась обстрелу в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Территория ОАЭ не подвергалась обстрелу в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ.
- Системы ПВО ОАЭ реагировали на ракетную угрозу, однако ракетные угрозы были зафиксированы за пределами границ страны.
ДУБАЙ, 12 июл - РИА Новости. Территория ОАЭ не подвергалась обстрелу в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее в воскресенье управление сообщило, что системы ПВО ОАЭ реагировали на ракетную угрозу.
"Ракетные угрозы, зафиксированные утром, были за пределами границ страны", - сообщило управление.
Согласно сообщению, ситуация стабильна и национальная система продолжает мониторинг и отслеживание ситуации на самом высоком уровне готовности.