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В ОАЭ заявили, что территория страны не подвергалась обстрелу в воскресенье - РИА Новости, 12.07.2026
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11:47 12.07.2026
В ОАЭ заявили, что территория страны не подвергалась обстрелу в воскресенье

NCEMA: территория ОАЭ не подвергалась обстрелу в воскресенье

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Территория ОАЭ не подвергалась обстрелу в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ.
  • Системы ПВО ОАЭ реагировали на ракетную угрозу, однако ракетные угрозы были зафиксированы за пределами границ страны.
ДУБАЙ, 12 июл - РИА Новости. Территория ОАЭ не подвергалась обстрелу в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее в воскресенье управление сообщило, что системы ПВО ОАЭ реагировали на ракетную угрозу.
"Ракетные угрозы, зафиксированные утром, были за пределами границ страны", - сообщило управление.
Согласно сообщению, ситуация стабильна и национальная система продолжает мониторинг и отслеживание ситуации на самом высоком уровне готовности.
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