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Силы ПВО ОАЭ отражают воздушную атаку - РИА Новости, 12.07.2026
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05:48 12.07.2026 (обновлено: 05:49 12.07.2026)
Силы ПВО ОАЭ отражают воздушную атаку

Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на район Дубай Марина
Вид на район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА.
  • Министерство обороны ОАЭ заявило, что звуки, слышимые по всей стране, связаны с операциями по перехвату ракет и БПЛА.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА, сообщило министерство обороны страны.
Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.
"Система противовоздушной обороны ОАЭ активно работает над перехватом ракет и БПЛА… министерство обороны заявляет, что звуки, слышимые по всей стране, связаны с продолжающимися операциями по перехватку ракет и БПЛА", - говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Х.
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