Силы ПВО ОАЭ отражают воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА.
- Министерство обороны ОАЭ заявило, что звуки, слышимые по всей стране, связаны с операциями по перехвату ракет и БПЛА.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА, сообщило министерство обороны страны.
"Система противовоздушной обороны ОАЭ активно работает над перехватом ракет и БПЛА… министерство обороны заявляет, что звуки, слышимые по всей стране, связаны с продолжающимися операциями по перехватку ракет и БПЛА", - говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Х.