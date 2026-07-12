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В ОАЭ отразили ракетную угрозу - РИА Новости, 12.07.2026
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08:53 12.07.2026
В ОАЭ отразили ракетную угрозу

В ОАЭ сообщили об отражении ракетной угрозы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы ПВО ОАЭ отражали ракетную угрозу утром в воскресенье.
  • Жителям Дубая общее оповещение об угрозе на телефоны не приходило.
ДУБАЙ, 12 июл - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ отражали ракетную угрозу утром в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ.
"ПВО отражает ракетную угрозу, оставайтесь в безопасном месте и следите за предупреждениями и обновлениями на официальных сайтах", - говорится в сообщении.
Жителям Дубая общего оповещения об угрозе на телефоны не приходило, передает корреспондент РИА Новости.
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