В ОАЭ отразили ракетную угрозу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ПВО ОАЭ отражали ракетную угрозу утром в воскресенье.
- Жителям Дубая общее оповещение об угрозе на телефоны не приходило.
ДУБАЙ, 12 июл - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ отражали ракетную угрозу утром в воскресенье, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) ОАЭ.
"ПВО отражает ракетную угрозу, оставайтесь в безопасном месте и следите за предупреждениями и обновлениями на официальных сайтах", - говорится в сообщении.
Жителям Дубая общего оповещения об угрозе на телефоны не приходило, передает корреспондент РИА Новости.
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