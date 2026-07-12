Нетаньяху планирует поехать на похороны сенатора Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма*.

Если поездка состоится, премьер Израиля, вероятно, встретится с Трампом.

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма*, сообщил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма*, сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на источники.

Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.

« "Премьер-министр (Нетаньяху - ред.) рассматривает возможность полететь на похороны Линдси Грэма*", - говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что израильский премьер, вероятно, встретится с президентом США Дональдом Трампом, если поездка состоится.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.