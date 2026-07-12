Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху планирует поехать на похороны сенатора Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 12.07.2026
Нетаньяху планирует поехать на похороны сенатора Грэма*

12-й канал: Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны Грэма

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма*.
  • Если поездка состоится, премьер Израиля, вероятно, встретится с Трампом.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны сенатора Линдси Грэма*, сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на источники.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
«

"Премьер-министр (Нетаньяху - ред.) рассматривает возможность полететь на похороны Линдси Грэма*", - говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что израильский премьер, вероятно, встретится с президентом США Дональдом Трампом, если поездка состоится.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Умер американский сенатор Линдси Грэм*
Вчера, 09:20
 
В миреИзраильСШАРоссияБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала