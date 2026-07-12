Ученые рассказали, как быстро в мире появляется новая нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ Нефть продолжает формироваться в недрах Земли, но это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет.

Возраст некоторых месторождений, например, баженовской свиты, питающей большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142-147 миллионов лет.

Нефть образуется из остатков древних растений и животных, которые под воздействием давления и температуры превращаются в нефть в "нефтяном окне" на глубине от полутора до трех с половиной километров.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нефть в мире формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения запасов не стоит, создание месторождений занимает миллионы лет, рассказали РИА Новости в Институте Карпинского.

"Несмотря на то, что нефть продолжает формироваться в недрах Земли , это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет. Человечество пока не умеет ускорять этот процесс, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом и ее запасы следует беречь", — поделился гендиректор института Павел Химченко.

По его словам, ученые могут примерно понять, сколько лет нефти и откуда она пришла, по особым молекулам‑"меткам" — биомаркерам. Они как отпечатки пальцев: показывают, из каких древних организмов получилась нефть и какой долгий путь она проделала. Например, возраст баженовской свиты, которая питает большинство месторождений Западной Сибири , оценивается в 142-147 миллионов лет.

"Геологические процессы, в том числе и те, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются. Они могут затухать, ускоряться, но никогда не прекращаются, так как находятся в непрерывном взаимодействии.

"Подземная фабрика" работает непрерывно, но это очень долгий процесс, поэтому рассчитывать на быстрое пополнение запасов нефти человечеству не стоит", — сказала заведующая отделом стратиграфии и палеонтологии института Елена Раевская.

Все начинается с остатков древних растений и животных: они оседают на дне водоемов, покрываются илом и песком и постепенно уходят глубже под землю.

На глубине примерно от полутора до трех с половиной километров становится достаточно жарко (50-150 градусов по Цельсию) и сильно давит — в таких условиях органика понемногу превращается в нефть. Эту зону называют "нефтяным окном". При дальнейшем увеличении давления и температуры нефть переходит в газ.

Получившаяся микронефть не лежит на месте: она потихоньку просачивается через мельчайшие поры и трещинки в горных породах. Она стремится туда, где давление меньше. Ее путь может тянуться на сотни и даже тысячи километров, пока она не упрется в непроницаемый слой — например, в плотную глину. Там нефть скапливается — и со временем получается залежь, которую потом могут разрабатывать нефтяники.