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Президент Словакии сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире Украине - РИА Новости, 12.07.2026
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15:48 12.07.2026
Президент Словакии сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире Украине

Пеллегрини: в НАТО больше говорят о вооружении Украины, чем о мире

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил сожаление, что на саммите НАТО основное внимание было уделено военной помощи Киеву.
  • Пеллегрини отметил, что очень мало времени было посвящено обсуждению начала дипломатических переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил сожаление, что в НАТО больше говорят о вооружении Киева, чем об урегулировании конфликта на Украине.
"Мне жаль, что на саммите по большей части все крутилось около военной помощи и продолжения этой войны", - сказал Пеллегрини в эфире словацкого телеканала ТА3 в воскресенье.
Он отметил, что "очень мало времени" было посвящено тому, как начать дипломатические переговоры.
"Все крутилось около очередных миллиардов, оружейных систем, и никто принципиально не проявил инициативу о том, что давайте попытаемся эту войну разрешить и дипломатически", - заключил Пеллегрини, добавив, что, по его мнению, исключительно военного решения для конфликта на Украине не существует.
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