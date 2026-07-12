Президент Словакии сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире Украине

БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил сожаление, что в НАТО больше говорят о вооружении Киева, чем об урегулировании конфликта на Украине.

Он отметил, что "очень мало времени" было посвящено тому, как начать дипломатические переговоры.