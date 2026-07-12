Президент Словакии сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил сожаление, что на саммите НАТО основное внимание было уделено военной помощи Киеву.
- Пеллегрини отметил, что очень мало времени было посвящено обсуждению начала дипломатических переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил сожаление, что в НАТО больше говорят о вооружении Киева, чем об урегулировании конфликта на Украине.
"Мне жаль, что на саммите по большей части все крутилось около военной помощи и продолжения этой войны", - сказал Пеллегрини в эфире словацкого телеканала ТА3 в воскресенье.
Он отметил, что "очень мало времени" было посвящено тому, как начать дипломатические переговоры.
"Все крутилось около очередных миллиардов, оружейных систем, и никто принципиально не проявил инициативу о том, что давайте попытаемся эту войну разрешить и дипломатически", - заключил Пеллегрини, добавив, что, по его мнению, исключительно военного решения для конфликта на Украине не существует.