"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Мосводосток" осуществляет круглосуточное дежурство на улицах столицы из-за непогоды.
- Специалисты очищают водоприемные колодцы от мусора и при необходимости открывают решетки колодцев.
- Особое внимание уделяется низинным местам и участкам вблизи остановок городского транспорта.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды в воскресенье, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от мусора, в случае необходимости выполняется открытие решеток колодцев.
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"ГУП "Мосводосток" продолжает дежурить на городских территориях. В связи с непогодой в столичном регионе, специалисты и специализированная техника "Мосводостока" обеспечивают круглосуточное дежурство на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от различного мусора, в случае необходимости для увеличения пропускной способности выполняется открытие решеток колодцев.
"Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановки городского транспорта", - подчеркивается в сообщении.