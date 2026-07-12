"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ "Мосводосток" осуществляет круглосуточное дежурство на улицах столицы из-за непогоды.

Специалисты очищают водоприемные колодцы от мусора и при необходимости открывают решетки колодцев.

Особое внимание уделяется низинным местам и участкам вблизи остановок городского транспорта.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды в воскресенье, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от мусора, в случае необходимости выполняется открытие решеток колодцев.

« "ГУП "Мосводосток" продолжает дежурить на городских территориях. В связи с непогодой в столичном регионе, специалисты и специализированная техника " Мосводостока " обеспечивают круглосуточное дежурство на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от различного мусора, в случае необходимости для увеличения пропускной способности выполняется открытие решеток колодцев.