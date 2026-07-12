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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 12.07.2026
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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды

Сотрудники "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор реки Неглинной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Мосводосток" осуществляет круглосуточное дежурство на улицах столицы из-за непогоды.
  • Специалисты очищают водоприемные колодцы от мусора и при необходимости открывают решетки колодцев.
  • Особое внимание уделяется низинным местам и участкам вблизи остановок городского транспорта.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды в воскресенье, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от мусора, в случае необходимости выполняется открытие решеток колодцев.
«
"ГУП "Мосводосток" продолжает дежурить на городских территориях. В связи с непогодой в столичном регионе, специалисты и специализированная техника "Мосводостока" обеспечивают круглосуточное дежурство на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть, специалисты выполняют очистку водоприемных колодцев от различного мусора, в случае необходимости для увеличения пропускной способности выполняется открытие решеток колодцев.
"Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановки городского транспорта", - подчеркивается в сообщении.
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