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В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2026
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23:29 12.07.2026
В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков

Обильные дожди прошли в воскресенье в Москве, выпало 20% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в воскресенье выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы июля.
  • На других метеостанциях мегаполиса выпало от 14 миллиметров до 20 миллиметров осадков.
  • В Можайске был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков — 48 миллиметров, побив достижение 1990 года.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за день выпало 17 миллиметров осадков - 20% от месячной нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.

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Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса выпало от 14 миллиметров (на Балчуге и в Бутово) до 20 миллиметров (в Тушино).
«
"Многие метеостанции Московской области зафиксировали сильные дожди… Такие дожди наблюдались в Можайске - 45 миллиметров, а всего за сутки 48 миллиметров, в Кашире - 25 миллиметров, за сутки 28 миллиметров, в Луховицах - 37 миллиметров, за сутки 45 миллиметров", - добавил он.
По словам Леуса, в Дмитрове выпало 25 миллиметров осадков, в Талдоме - 29 миллиметров, в Сергиевом Посаде - 28 миллиметров, в Ново-Иерусалиме - 29 миллиметров, в Клину - 36 миллиметров, в Луговой - 47 миллиметров, в Шереметьево - 53 миллиметра.
"Добавлю, что в Можайске сегодня был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. С результатом в 48 миллиметров было повержено достижение 1990 года, тогда в этот день выпало 32 миллиметра небесной влаги", - уточнил синоптик.
Леус подчеркнул, что ближайшей ночью дожди еще пройдут, наиболее сильными они ожидаются в западных, северо-западных, в южных и в юго-восточных районах Московской области.
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