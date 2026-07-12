В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в воскресенье выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы июля.
- На других метеостанциях мегаполиса выпало от 14 миллиметров до 20 миллиметров осадков.
- В Можайске был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков — 48 миллиметров, побив достижение 1990 года.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за день выпало 17 миллиметров осадков - 20% от месячной нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса выпало от 14 миллиметров (на Балчуге и в Бутово) до 20 миллиметров (в Тушино).
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"Многие метеостанции Московской области зафиксировали сильные дожди… Такие дожди наблюдались в Можайске - 45 миллиметров, а всего за сутки 48 миллиметров, в Кашире - 25 миллиметров, за сутки 28 миллиметров, в Луховицах - 37 миллиметров, за сутки 45 миллиметров", - добавил он.
"Добавлю, что в Можайске сегодня был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. С результатом в 48 миллиметров было повержено достижение 1990 года, тогда в этот день выпало 32 миллиметра небесной влаги", - уточнил синоптик.
Леус подчеркнул, что ближайшей ночью дожди еще пройдут, наиболее сильными они ожидаются в западных, северо-западных, в южных и в юго-восточных районах Московской области.