МЧС предупредило о дожде, грозе, граде и ветре в Москве в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в понедельник с 00:00 до 21:00 мск ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра 13–18 м/с.
- МЧС РФ рекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сохранять бдительность при вождении и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра ожидаются местами в Москве в понедельник с сохранением до 21.00 мск, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, сохранять бдительность при вождении, не оставлять детей без присмотра.