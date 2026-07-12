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МЧС предупредило о дожде, грозе, граде и ветре в Москве в понедельник - РИА Новости, 12.07.2026
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21:10 12.07.2026 (обновлено: 22:13 12.07.2026)
МЧС предупредило о дожде, грозе, граде и ветре в Москве в понедельник

МЧС: дождь, гроза и порывы ветра ожидаются местами в Москве в понедельник

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник с 00:00 до 21:00 мск ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра 13–18 м/с.
  • МЧС РФ рекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сохранять бдительность при вождении и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра ожидаются местами в Москве в понедельник с сохранением до 21.00 мск, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 00 часов до 21 часа 13 июля по Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра 13-18 м/с", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, сохранять бдительность при вождении, не оставлять детей без присмотра.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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