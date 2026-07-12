В Москве до конца дня будет идти сильный дождь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве до конца воскресенья сохранятся неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.
- Для оперативного пропуска осадков на улицах города дежурят бригады и спецтехника.
- Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"До конца суток неблагоприятные погодные условия сохранятся: дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза, возможен град", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавляется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.