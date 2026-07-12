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В Москве до конца дня будет идти сильный дождь - РИА Новости, 12.07.2026
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15:35 12.07.2026
В Москве до конца дня будет идти сильный дождь

В Москве до конца воскресенья сохранится сильный дождь с грозой, возможен град

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до конца воскресенья сохранятся неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.
  • Для оперативного пропуска осадков на улицах города дежурят бригады и спецтехника.
  • Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"До конца суток неблагоприятные погодные условия сохранятся: дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза, возможен град", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавляется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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