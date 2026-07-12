В Москве до конца дня будет идти сильный дождь

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве до конца воскресенья сохранятся неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Для оперативного пропуска осадков на улицах города дежурят бригады и спецтехника.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

« "До конца суток неблагоприятные погодные условия сохранятся: дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза, возможен град", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавляется в сообщении.