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В Москве стартовал фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп" - РИА Новости, 12.07.2026
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13:36 12.07.2026 (обновлено: 13:41 12.07.2026)
В Москве стартовал фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп"

Фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп" стартовал в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ГАЗ-13 "Чайка" на городском фестивале музея транспорта Москвы "Бибип-Бибоп"
Автомобиль ГАЗ-13 Чайка на городском фестивале музея транспорта Москвы Бибип-Бибоп - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" на городском фестивале музея транспорта Москвы "Бибип-Бибоп"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль ретроавтомобилей «Бибип-бибоп» стартовал в столице в воскресенье в рамках Дня московского транспорта.
  • Гости фестиваля могут увидеть более 20 редких ретроавтомобилей из коллекции музея транспорта Москвы и стать свидетелями старта исторического ралли с участием 100 экипажей.
  • На фестивале представлены модели советского автопрома, включая тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, автобус «Рица», грузовой автомобиль ГАЗ-АА и другие.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп" стартовал в столице в воскресенье в рамках Дня московского транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Гости смогут увидеть более 20 редких ретроавтомобилей из коллекции музея транспорта Москвы, стать свидетелями старта исторического ралли с участием 100 экипажей, а также принять участие в просветительской и развлекательной программе.
"Ежегодно в День московского транспорта, который мы отмечаем сегодня, с чем поздравляю весь город и всех своих коллег в транспортной инфраструктуре, мы организуем фестиваль автомобильной культуры, а в этом году еще и музыкальной, джазовой", - сказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко журналистам.
Так, на фестивале представлены модели советского автопрома: тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, автобус "Рица", грузовой автомобиль ГАЗ-АА, пожарный автомобиль ПМГ-36, такси ГАЗ-М20 "Победа", мотоколяска "Фунтик", различные модификации ГАЗ-21 "Волга", а также большая коллекция автомобилей АЗЛК, которая включает в себя серийные модели и редчайшие прототипы, экспериментальные образцы и гоночные болиды.
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