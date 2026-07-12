В Москве стартовал фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль ретроавтомобилей «Бибип-бибоп» стартовал в столице в воскресенье в рамках Дня московского транспорта.
- Гости фестиваля могут увидеть более 20 редких ретроавтомобилей из коллекции музея транспорта Москвы и стать свидетелями старта исторического ралли с участием 100 экипажей.
- На фестивале представлены модели советского автопрома, включая тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, автобус «Рица», грузовой автомобиль ГАЗ-АА и другие.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп" стартовал в столице в воскресенье в рамках Дня московского транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Гости смогут увидеть более 20 редких ретроавтомобилей из коллекции музея транспорта Москвы, стать свидетелями старта исторического ралли с участием 100 экипажей, а также принять участие в просветительской и развлекательной программе.
"Ежегодно в День московского транспорта, который мы отмечаем сегодня, с чем поздравляю весь город и всех своих коллег в транспортной инфраструктуре, мы организуем фестиваль автомобильной культуры, а в этом году еще и музыкальной, джазовой", - сказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко журналистам.
Так, на фестивале представлены модели советского автопрома: тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, автобус "Рица", грузовой автомобиль ГАЗ-АА, пожарный автомобиль ПМГ-36, такси ГАЗ-М20 "Победа", мотоколяска "Фунтик", различные модификации ГАЗ-21 "Волга", а также большая коллекция автомобилей АЗЛК, которая включает в себя серийные модели и редчайшие прототипы, экспериментальные образцы и гоночные болиды.