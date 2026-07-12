В Москве стартовал фестиваль ретроавтомобилей "Бибип-бибоп"

"Ежегодно в День московского транспорта, который мы отмечаем сегодня, с чем поздравляю весь город и всех своих коллег в транспортной инфраструктуре, мы организуем фестиваль автомобильной культуры, а в этом году еще и музыкальной, джазовой", - сказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко журналистам.