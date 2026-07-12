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Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся дожди - РИА Новости, 12.07.2026
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01:57 12.07.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Позднякова: дождливая погода в Москве закончится 14 июля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Период дождливой погоды в Москве закончится 14 июля.
  • Следующие выходные в столице прогнозируются солнечными и без осадков.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Период дождливой погоды закончится в Москве 14 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что следующие выходные в столице прогнозируются солнечными и без осадков.
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