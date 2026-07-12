Россиян призвали учитывать риски в Монако после теракта СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
- По мнению экспертов и журналистов, взрыв в Монако нанес серьезный удар по репутации страны как безопасной гавани.
- Посольство России во Франции рекомендует российским гражданам учитывать произошедшее.
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Многие на Западе признают, что взрыв в Монако нанес удар по репутации страны как безопасной гавани, россиянам следует это учитывать, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.
"Многие монакские и французские комментаторы из числа экспертов, журналистов признают, что совершенное в Монако с использованием взрывного устройства покушение нанесло серьезный удар по репутации страны как безопасной гавани", - отметили в посольстве.
Это следует учитывать, в том числе и российским гражданам, указали в дипмиссии.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.