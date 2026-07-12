Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако привлекалась за дебош

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданка Украины Анастасия Березовская привлекалась к административной ответственности за пьяный дебош и мелкое хулиганство в 2021 и 2022 годах.

Во вторник под Киевом было найдено тело Березовской, офис генпрокурора подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве.

Аккаунт Березовской в одном из мессенджеров был онлайн за день до того, как было найдено ее тело.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская привлекалась к административной ответственности в том числе за пьяный дебош, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело Березовской, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины. РИА Новости ранее со ссылкой на данные аккаунта Березовской в одном из мессенджеров сообщало, что аккаунт был онлайн за день до того, как было найдено тело женщины.

Березовская, согласно документам, несколько раз привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство в 2021 и 2022 годах. В частности, летом 2021 года, будучи пьяной, она нецензурно оскорбляла и толкала потерпевшую.

В результате Березовская была признана виновной по административному делу, однако производство закрыли в связи с окончанием к моменту рассмотрения дела сроков, следует из судебных материалов.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.