Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число атак ВСУ на регионы России выросло на 20% с июня, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
- Мирошник отметил эскалацию террористических действий.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число атак ВСУ на регионы России выросли на 20% с июня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
По его словам, сейчас происходит эскалация террористических действий.
"Мы это наблюдаем на протяжении - это точно июнь - первая неделя июля - вот здесь мы видим практически увеличение где-то процентов на 20, если не больше. То есть у нас еженедельная статистика, если это можно назвать статистикой, потому что ранения и убийства людей гражданских очень тяжело называть статистикой", - сказал он в комментарии для "Соловьев Live".
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям в ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям киевского режима заявил, что режим Зеленского решил сосредоточиться на террористическом давлении на население России, не имея перспектив на поле боя.
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