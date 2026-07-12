Мирошник заявил о росте числа террористических атак ВСУ на регионы России

"Мы это наблюдаем на протяжении - это точно июнь - первая неделя июля - вот здесь мы видим практически увеличение где-то процентов на 20, если не больше. То есть у нас еженедельная статистика, если это можно назвать статистикой, потому что ранения и убийства людей гражданских очень тяжело называть статистикой", - сказал он в комментарии для "Соловьев Live".