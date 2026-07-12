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МИД России призвал БиГ избавиться от внешнего протектората - РИА Новости, 12.07.2026
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16:54 12.07.2026
МИД России призвал БиГ избавиться от внешнего протектората

МИД России: народу БиГ пора избавиться от внешнего протектората

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России заявил, что народу Боснии и Герцеговины пора избавиться от внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу страны.
  • В МИД подчеркнули, что должность "исполняющего обязанности" Высокого представителя в Боснии и Герцеговине не предусмотрена Дейтонским соглашением о мире.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для народа Боснии и Герцеговины давно пришло время избавиться от внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу страны, сообщает МИД России.
"Для народов Боснии и Герцеговины давно пришло время избавиться от унизительного внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу собственной страны, принимать суверенные решения на основе диалога, компромисса, дейтонской Конституции и законов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Там отмечается, что Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине не предусмотрена должность "исполняющего обязанности" Высокого представителя в стране.
"Попытки западных представителей в Руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) представить господина Луиса Кришока в качестве "временного Высокого представителя" не имеют под собой никаких правовых оснований", - подчеркивается в ведомстве.
В МИД указали, что Россия никогда не прекращала свое членство в РК СВМС.
"Не прекращающиеся в западных кругах кулуарные манипуляции вокруг назначения нового Высокого представителя являются продолжением такой пагубной недальновидной практики и едва ли будут способствовать нормализации обстановки в стране", - отметили в ведомстве.
БиГ объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонскоесоглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и боснийских мусульман.
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