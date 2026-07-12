Краткий пересказ от РИА ИИ МИД России заявил, что народу Боснии и Герцеговины пора избавиться от внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу страны.

В МИД подчеркнули, что должность "исполняющего обязанности" Высокого представителя в Боснии и Герцеговине не предусмотрена Дейтонским соглашением о мире.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для народа Боснии и Герцеговины давно пришло время избавиться от внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу страны, сообщает МИД России.

"Для народов Боснии и Герцеговины давно пришло время избавиться от унизительного внешнего протектората и самостоятельно нести ответственность за судьбу собственной страны, принимать суверенные решения на основе диалога, компромисса, дейтонской Конституции и законов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается, что Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине не предусмотрена должность "исполняющего обязанности" Высокого представителя в стране.

"Попытки западных представителей в Руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) представить господина Луиса Кришока в качестве "временного Высокого представителя" не имеют под собой никаких правовых оснований", - подчеркивается в ведомстве.

В МИД указали, что Россия никогда не прекращала свое членство в РК СВМС.

"Не прекращающиеся в западных кругах кулуарные манипуляции вокруг назначения нового Высокого представителя являются продолжением такой пагубной недальновидной практики и едва ли будут способствовать нормализации обстановки в стране", - отметили в ведомстве.