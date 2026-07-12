Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате. Архивное фото

Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате

Оман вызвал посла Ирана в связи с ударами беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Омана вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников.

В ноте протеста Оман призвал Иран отказаться от безответственных действий и уважать суверенитет страны и принципы добрососедства.

ДОХА, 12 июл - РИА Новости. МИД Омана вызвал в воскресенье посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников, говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

"Ему была вручена нота протеста на фоне ударов беспилотников по провинциям Мусандам и Эль-Вуста", - отмечается в документе.

В ноте, в частности, содержится призыв к Ирану "отказаться от безответственных действий", уважать суверенитет Омана и принципы добрососедства.

Ранее сообщалось, что объекты в северной провинции Омана Мусандам, которая имеет выход к Ормузскому проливу, подверглись атаке беспилотников.