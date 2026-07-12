Оман вызвал посла Ирана в связи с ударами беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Омана вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников.
- В ноте протеста Оман призвал Иран отказаться от безответственных действий и уважать суверенитет страны и принципы добрососедства.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. МИД Омана вызвал в воскресенье посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников, говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.
"Ему была вручена нота протеста на фоне ударов беспилотников по провинциям Мусандам и Эль-Вуста", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что объекты в северной провинции Омана Мусандам, которая имеет выход к Ормузскому проливу, подверглись атаке беспилотников.
В свою очередь Иран сообщал о нанесении ударов по объектам США в регионе Ближнего Востока в качестве ответной меры после атаки американских военных на Иран.