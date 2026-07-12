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Оман вызвал посла Ирана в связи с ударами беспилотников - РИА Новости, 12.07.2026
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16:34 12.07.2026
Оман вызвал посла Ирана в связи с ударами беспилотников

МИД Омана вызвал посла Ирана из-за ударов БПЛА

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате
Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Султаната Оман на одном из зданий в Маскате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Омана вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников.
  • В ноте протеста Оман призвал Иран отказаться от безответственных действий и уважать суверенитет страны и принципы добрососедства.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. МИД Омана вызвал в воскресенье посла Ирана, чтобы выразить протест в связи с ударами беспилотников, говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.
"Ему была вручена нота протеста на фоне ударов беспилотников по провинциям Мусандам и Эль-Вуста", - отмечается в документе.
В ноте, в частности, содержится призыв к Ирану "отказаться от безответственных действий", уважать суверенитет Омана и принципы добрососедства.
Ранее сообщалось, что объекты в северной провинции Омана Мусандам, которая имеет выход к Ормузскому проливу, подверглись атаке беспилотников.
В свою очередь Иран сообщал о нанесении ударов по объектам США в регионе Ближнего Востока в качестве ответной меры после атаки американских военных на Иран.
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