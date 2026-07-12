Внешний протекторат несовместим с суверенитетом БиГ, заявил МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России заявил, что внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины.
- МИД считает, что Аппарат высокого представителя в Боснии и Герцеговине необходимо закрыть, а пост высокого представителя — упразднить.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины, а пост высокого представителя в стране необходимо устранить, сообщает МИД РФ.
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"Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины. В этой связи убеждены, что АВП (Аппарат высокого представителя - ред.) необходимо закрывать как можно скорее, а пост высокого представителя - упразднять без каких-либо условий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что позиция России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения является последовательной и принципиальной.
БиГ объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек.
При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).