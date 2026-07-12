МИД Пакистана заявил о готовности поддерживать стабильность в регионе

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о готовности Исламабада и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, сообщает пакистанский МИД.