МИД Пакистана заявил о готовности поддерживать стабильность в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил о готовности Исламабада и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.
- Министр иностранных дел Пакистана заявил о готовности страны играть конструктивную роль в обеспечении мира в регионе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о готовности Исламабада и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, сообщает пакистанский МИД.