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МИД Пакистана заявил о готовности поддерживать стабильность в регионе - РИА Новости, 12.07.2026
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09:35 12.07.2026
МИД Пакистана заявил о готовности поддерживать стабильность в регионе

Глава МИД Пакистана Дар заявил о готовности поддерживать стабильность в регионе

© AP Photo / M. A. SheikhФлаги Пакистана
Флаги Пакистана - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / M. A. Sheikh
Флаги Пакистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил о готовности Исламабада и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.
  • Министр иностранных дел Пакистана заявил о готовности страны играть конструктивную роль в обеспечении мира в регионе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о готовности Исламабада и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, сообщает пакистанский МИД.
"Министр иностранных дел (Дар - ред.) вновь заявил о готовности Пакистана играть конструктивную роль в том, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе и поддерживать их", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
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