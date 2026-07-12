Рейтинг@Mail.ru
МЧС передало Венесуэле 22 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 12.07.2026
МЧС передало Венесуэле 22 тонны гуманитарной помощи

МЧС передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате землетрясения.
  • В составе груза — продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.
  • Также в Венесуэлу был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате двойного землетрясения, сообщила пресс-служба министерства.
В воскресенье второй самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333
11 июля, 20:21
"МЧС России передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы... Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что в Венесуэлу также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.
Всю прибывшую помощь от Российской Федерации спасатели передали властям Венесуэлы.
"Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - отметили в пресс-службе.
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333, во временных лагерях размещены 18 437 человек.
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Посол России посетил центр временного размещения пострадавших в Каракасе
11 июля, 01:46
 
В миреВенесуэлаРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала