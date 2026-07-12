МЧС передало Венесуэле 22 тонны гуманитарной помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате землетрясения.

В составе груза — продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Также в Венесуэлу был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате двойного землетрясения, сообщила МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате двойного землетрясения, сообщила пресс-служба министерства.

В воскресенье второй самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу

"МЧС России передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы... Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что в Венесуэлу также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.

Всю прибывшую помощь от Российской Федерации спасатели передали властям Венесуэлы.

"Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - отметили в пресс-службе.