Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал уход Юрия Смирнова невосполнимой утратой для театрального сообщества.

Юрий Смирнов принадлежал к легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с момента его основания в 1964 году.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Юрия Смирнова, назвав его уход невосполнимой утратой для театрального сообщества.

Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.

"Невосполнимая утрата постигла театральное общество - уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков, работая плечом к плечу с выдающимися режиссерами и коллегами. Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен единожды выбранной сцене", - приводятся слова Машкова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.

Он отметил, что его плодотворная деятельность отмечена знаком отличия "За безупречную службу городу Москве".

"Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации - от культового "Бумбараша" и "Вечного зова" до изысканной "Баллады о доблестном рыцаре Айвенго" и глубоких "Белых одежд", - или знаковые постановки Таганки в "Мастере и Маргарите", "Добром человеке из Сезуана", "Берегите ваши лица", "Живом" и "Десяти днях, которые потрясли мир", - добавил он.

Машков подчеркнул, что каждая роль Смирнова была исполнена высочайшим профессионализмом, интеллектуальной глубиной и редкой человеческой теплотой.