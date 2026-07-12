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Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 12.07.2026
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова

Машков назвал смерть Смирнова невосполнимой потерей для театрального сообщества

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Народный артист России Юрий Смирнов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет.
  • Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал уход Юрия Смирнова невосполнимой утратой для театрального сообщества.
  • Юрий Смирнов принадлежал к легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с момента его основания в 1964 году.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Юрия Смирнова, назвав его уход невосполнимой утратой для театрального сообщества.
Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
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"Невосполнимая утрата постигла театральное общество - уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков, работая плечом к плечу с выдающимися режиссерами и коллегами. Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен единожды выбранной сцене", - приводятся слова Машкова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.
Он отметил, что его плодотворная деятельность отмечена знаком отличия "За безупречную службу городу Москве".
"Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации - от культового "Бумбараша" и "Вечного зова" до изысканной "Баллады о доблестном рыцаре Айвенго" и глубоких "Белых одежд", - или знаковые постановки Таганки в "Мастере и Маргарите", "Добром человеке из Сезуана", "Берегите ваши лица", "Живом" и "Десяти днях, которые потрясли мир", - добавил он.
Машков подчеркнул, что каждая роль Смирнова была исполнена высочайшим профессионализмом, интеллектуальной глубиной и редкой человеческой теплотой.
"Союз театральных деятелей Российской Федерации выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем поклонникам таланта Юрия Николаевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил он.
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КультураРоссияВладимир МашковЮрий ЛюбимовТеатр на Таганке
 
 
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