В Минпросвещения предупредили о вреде мармелада в виде червей

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога, следует из письма Минпросвещения РФ регионам, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами", - говорится в документе.