В Минпросвещения предупредили о вреде мармелада в виде червей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения указывает на возможное негативное влияние контента на пищевой выбор ребенка.
- В письме отмечается, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей, крови и других неприемлемых образов не является адекватным с точки зрения психоневролога.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога, следует из письма Минпросвещения РФ регионам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор ребенка.
"Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами", - говорится в документе.