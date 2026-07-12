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В Минпросвещения предупредили о вреде мармелада в виде червей - РИА Новости, 12.07.2026
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11:31 12.07.2026
В Минпросвещения предупредили о вреде мармелада в виде червей

В Минпросвещения предупредили о вреде мармелада в виде червей для детей

© AP Photo / Liudmyla ChuhunovaМармелад
Мармелад - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Liudmyla Chuhunova
Мармелад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения указывает на возможное негативное влияние контента на пищевой выбор ребенка.
  • В письме отмечается, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей, крови и других неприемлемых образов не является адекватным с точки зрения психоневролога.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога, следует из письма Минпросвещения РФ регионам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор ребенка.
"Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами", - говорится в документе.
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