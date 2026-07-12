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В России будут маркировать частные клиники и магазины - РИА Новости, 12.07.2026
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04:55 12.07.2026 (обновлено: 10:42 12.07.2026)
В России будут маркировать частные клиники и магазины

В России запустят маркировку частных клиник и магазинов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины, заявил председатель ЦРПТ Михаил Дубин.
  • Пилотные проекты проводят в Москве.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины, заявил в интервью РИА Новости председатель ЦРПТ Михаил Дубин.
"Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки", — рассказал он.
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Среди критериев оценки — действующая медицинская лицензия, регистрация в системе "Честный знак" и операции с лекарствами за последние месяцы.
"Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику", — отметил Дубин.
Аналогичный эксперимент проходит и в магазинах: сейчас его проводят в 40 точках по всей Москве.
Появление маркировки будет означать, что потребитель посещает место, которому можно доверять, добавил глава ЦРПТ.
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