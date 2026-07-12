В России будут маркировать частные клиники и магазины

Краткий пересказ от РИА ИИ В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины, заявил председатель ЦРПТ Михаил Дубин.

Пилотные проекты проводят в Москве.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины, заявил в интервью РИА Новости председатель ЦРПТ Михаил Дубин.

"Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве . Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки", — рассказал он.

Среди критериев оценки — действующая медицинская лицензия, регистрация в системе "Честный знак" и операции с лекарствами за последние месяцы.

"Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику", — отметил Дубин

Аналогичный эксперимент проходит и в магазинах: сейчас его проводят в 40 точках по всей Москве.