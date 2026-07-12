Умерла мать телеведущей Елены Малышевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Елены Морозовой.

В опубликованном завещании Морозова призвала родных жить в любви и согласии, поддерживать друг друга и сохранять семейное единство.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Елены Морозовой и рассказала, что накануне состоялось прощание.

"Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья", - написала Малышева на своей странице в Instagram*.

Телеведущая также опубликовала завещание матери, которое, по ее словам, было написано в декабре 2015 года. В обращении к детям, внукам и правнукам Морозова призвала родных жить в любви и согласии, поддерживать друг друга и сохранять семейное единство.

"Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром" - говорится в опубликованном Малышевой тексте.