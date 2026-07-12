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Умерла мать телеведущей Елены Малышевой - РИА Новости, 12.07.2026
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11:36 12.07.2026
Умерла мать телеведущей Елены Малышевой

Елена Малышева сообщила о смерти своей матери

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Елены Морозовой.
  • В опубликованном завещании Морозова призвала родных жить в любви и согласии, поддерживать друг друга и сохранять семейное единство.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Елены Морозовой и рассказала, что накануне состоялось прощание.
"Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья", - написала Малышева на своей странице в Instagram*.
Телеведущая также опубликовала завещание матери, которое, по ее словам, было написано в декабре 2015 года. В обращении к детям, внукам и правнукам Морозова призвала родных жить в любви и согласии, поддерживать друг друга и сохранять семейное единство.
"Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром" - говорится в опубликованном Малышевой тексте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияЕлена Малышева
 
 
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