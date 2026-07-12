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В Мали восстановили контроль над городом Анефис после атаки террористов - РИА Новости, 12.07.2026
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01:29 12.07.2026
В Мали восстановили контроль над городом Анефис после атаки террористов

Армия Мали восстановила контроль над городом Анефис после нападения террористов

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Мали восстановила контроль над городом Анефис после нападения террористов.
  • Были нейтрализованы 20 террористов в Севарэ и шесть в Гао, также сообщается об одном погибшем и четырех раненых с дружественной стороны.
  • Вооруженные силы Мали продолжают укреплять свои позиции и проводить операции по зачистке против террористических группировок.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Армия Мали восстановила контроль над городом Анефис на северо-востоке страны после нападения террористов, следует из ее заявления.
В субботу 4 июля армия Мали сообщала о нападениях на ее позиции в городах Анефис, Гао и Севарэ, а также в населенных пунктах Агелок и Кеньороба. После этого военные взяли ситуацию под контроль. По данным военных, были нейтрализованы 20 террористов в городе Севарэ и еще шесть в городе Гао. Малийская армия сообщила об одном погибшем с дружественной стороны и четырех раненых.
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"Вооруженные силы Мали в координации с партнерами, после взятия населенного пункта Анефис под полный контроль, продолжают укреплять свои позиции через проведение операций по зачистке, в частности против вооруженных террористических группировок, аффилированных с JNIM (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и FLA", - говорится в заявлении армии Мали на ее сайте.
В частности, военные страны отчитались о проведении одного авиаудара и уничтожении еще пяти боевиков.
Ранее генштаб малийской армии сообщал, что вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники.
Мали на протяжении нескольких лет регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
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В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
* Запрещенные в России террористические организации.
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