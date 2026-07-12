Макгрегор заявил, что не получал травм перед боем с Холлоуэем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор заявил, что не получил никаких травм до поединка и намерен вернуться в октагон после поражения от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
- Бой завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка, ирландец получил травму ноги.
- Макгрегор написал в соцсети Х, что был спокоен, готов и уверен перед боем, и выразил намерение преодолеть случившееся и вернуться.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что не получил никаких травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и по итогу не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости. При этом в Сети усомнились в том, что Макгрегор был здоров перед поединком.
"Я был так натренирован и так готов к этому бою, что не могу поверить в случившееся. Разговоры о том, что я был травмирован, когда выходил на бой, - полный бред. Я был спокоен, готов и уверен. Я в шоке от того, что произошло. Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас. Я не привлекаю к себе внимания. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это. Я не сдамся. Я вернусь", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
Макгрегор уступил Холлоуэю в главном бою UFC 329
Вчера, 06:49