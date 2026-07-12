Макгрегор заявил, что не получал травм перед боем с Холлоуэем

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что не получил никаких травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.