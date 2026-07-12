"Отстой": Холлоуэй оценил поединок с Макгрегором

Краткий пересказ от РИА ИИ Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе завершился победой Макса Холлоуэя техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка.

Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка из-за повреждения у Конора Макгрегора, так как вложил много сил в подготовку к бою.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка в первом раунде из-за повреждения у экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, потому что вложил очень много сил в подготовку к бою.

Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе прошел в ночь на воскресенье и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец не смог продолжить бой из-за травмы ноги.

"Кажется, у него подкосились ноги. Нам нужно повторить этот поединок. Я полностью выложился, чтобы войти в весовую категорию, и видеть, что все закончилось вот так, - полный отстой", - приводит слова Холлоуэя после боя ESPN.