Рейтинг@Mail.ru
"Отстой": Холлоуэй оценил поединок с Макгрегором - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:18 12.07.2026 (обновлено: 08:40 12.07.2026)
"Отстой": Холлоуэй оценил поединок с Макгрегором

Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка с Макгрегором

© Фотография из соцсетейМакс Холлоуэй
Макс Холлоуэй - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фотография из соцсетей
Макс Холлоуэй. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе завершился победой Макса Холлоуэя техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка.
  • Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка из-за повреждения у Конора Макгрегора, так как вложил много сил в подготовку к бою.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка в первом раунде из-за повреждения у экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, потому что вложил очень много сил в подготовку к бою.
Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе прошел в ночь на воскресенье и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец не смог продолжить бой из-за травмы ноги.
"Кажется, у него подкосились ноги. Нам нужно повторить этот поединок. Я полностью выложился, чтобы войти в весовую категорию, и видеть, что все закончилось вот так, - полный отстой", - приводит слова Холлоуэя после боя ESPN.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА. На счету Холлоуэя 28 побед и девять поражений. Ранее боец владел титулом в полулегком весе.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
UFC объявил дату возвращения Макгрегора
17 мая, 07:59
 
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасМакс ХоллоуэйКонор МакгрегорДастин ПорьеUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Ротор
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Сочи
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала