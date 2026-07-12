В Белгородской области в День Прохоровского поля прошел концерт Лундстрема

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"Вот то, что победа в Прохоровской битве, сама битва случилась именно в этот день, мне кажется, это глубоко символично. И мне кажется, что таким образом нам Господь как бы говорит, что на сем камне воздвигну веру, церковь свою. И, конечно, я говорю про Россию, как последнее государство, Третий Рим, последняя христианская империя, которая осталась на этой земле. И врата Адовы не одолеют ее. Вот я в этом глубоко убежден. И для меня это, конечно, глубоко символично", - сказал Лундстрем.