Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в День Прохоровского поля прошел концерт Лундстрема - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 12.07.2026 (обновлено: 16:26 12.07.2026)
В Белгородской области в День Прохоровского поля прошел концерт Лундстрема

РИА Новости: в белгородском поселке Прохоровка состоялся концерт Лундстрема

© РИА НовостиКонцерт скрипача Петра Лундстрема в белгородском музее в день Прохоровского сражения
Концерт скрипача Петра Лундстрема в белгородском музее в день Прохоровского сражения - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Концерт скрипача Петра Лундстрема в белгородском музее в день Прохоровского сражения
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее поселка Прохоровка Белгородской области состоялся концерт, посвященный 83-й годовщине Прохоровского танкового сражения.
  • Музыкант Петр Лундстрем считает совпадение даты битвы с днем памяти апостолов Петра и Павла глубоко символичным.
  • Проект «Донбасский экспресс» в этом году пройдет с 11 по 23 августа в Альметьевске (Татарстан), в нем примет участие большая делегация из Белгородской и Курской областей.
ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Концерт в музее в поселке Прохоровка Белгородской области, посвященный 83-й годовщине Прохоровского танкового сражения, стал глубоко символичным событием, объединившим историю битвы и церковный праздник, поделился в беседе с РИА Новости музыкант и руководитель проекта "Донбасский экспресс" Петр Лундстрем.
В Белгородской области 12 июля традиционно отмечается День Прохоровского поля. Из-за сложной оперативной обстановки почти все массовые мероприятия в регионе были отменены. Однако в музее "Битва за оружие Великой Победы" в поселке Прохоровка состоялся концерт скрипача-виртуоза Петра Лундстрема. Мероприятие посетили врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, митрополит Старооскольский и Белгородский Иоанн, депутаты и другие официальные лица.
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг в День России
12 июня, 10:34
Как подчеркнул музыкант, совпадение 12 июля дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с победой в Прохоровской битве является не случайным, а глубоко символичным знаком.
«
"Вот то, что победа в Прохоровской битве, сама битва случилась именно в этот день, мне кажется, это глубоко символично. И мне кажется, что таким образом нам Господь как бы говорит, что на сем камне воздвигну веру, церковь свою. И, конечно, я говорю про Россию, как последнее государство, Третий Рим, последняя христианская империя, которая осталась на этой земле. И врата Адовы не одолеют ее. Вот я в этом глубоко убежден. И для меня это, конечно, глубоко символично", - сказал Лундстрем.
По словам музыканта, для него стало огромной честью и радостью выступать перед ветеранами боевых действий, участниками СВО, а также волонтерами и жителями региона.
Говоря о проекте "Донбасский экспресс", Лундстрем сообщил, что в этом году он был перенесен из Крыма в Альметьевск (Татарстан) по соображениям безопасности. Мероприятие пройдет с 11 по 23 августа. Он отметил, что в нем примет участие большая делегация из Белгородской и Курской областей - более 30 человек.
Акция ко Дню памяти и скорби в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ
22 июня, 21:04
Руководитель высоко оценил талант белгородской молодежи, отметив, что многие участники из прошлых смен уже поступили в престижные учебные заведения, в том числе в Москве.
Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. Праздник День Прохоровского поля 12 июля в Белгородской области является выходным днем.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Бойцы "Севера" облагородили пять мемориалов советским воинам
8 мая, 07:12
 
КультураБелгородская областьПрохоровкаРоссияАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала