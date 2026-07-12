В Белгородской области в День Прохоровского поля прошел концерт Лундстрема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В музее поселка Прохоровка Белгородской области состоялся концерт, посвященный 83-й годовщине Прохоровского танкового сражения.
- Музыкант Петр Лундстрем считает совпадение даты битвы с днем памяти апостолов Петра и Павла глубоко символичным.
- Проект «Донбасский экспресс» в этом году пройдет с 11 по 23 августа в Альметьевске (Татарстан), в нем примет участие большая делегация из Белгородской и Курской областей.
ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Концерт в музее в поселке Прохоровка Белгородской области, посвященный 83-й годовщине Прохоровского танкового сражения, стал глубоко символичным событием, объединившим историю битвы и церковный праздник, поделился в беседе с РИА Новости музыкант и руководитель проекта "Донбасский экспресс" Петр Лундстрем.
В Белгородской области 12 июля традиционно отмечается День Прохоровского поля. Из-за сложной оперативной обстановки почти все массовые мероприятия в регионе были отменены. Однако в музее "Битва за оружие Великой Победы" в поселке Прохоровка состоялся концерт скрипача-виртуоза Петра Лундстрема. Мероприятие посетили врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, митрополит Старооскольский и Белгородский Иоанн, депутаты и другие официальные лица.
Как подчеркнул музыкант, совпадение 12 июля дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с победой в Прохоровской битве является не случайным, а глубоко символичным знаком.
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"Вот то, что победа в Прохоровской битве, сама битва случилась именно в этот день, мне кажется, это глубоко символично. И мне кажется, что таким образом нам Господь как бы говорит, что на сем камне воздвигну веру, церковь свою. И, конечно, я говорю про Россию, как последнее государство, Третий Рим, последняя христианская империя, которая осталась на этой земле. И врата Адовы не одолеют ее. Вот я в этом глубоко убежден. И для меня это, конечно, глубоко символично", - сказал Лундстрем.
По словам музыканта, для него стало огромной честью и радостью выступать перед ветеранами боевых действий, участниками СВО, а также волонтерами и жителями региона.
Говоря о проекте "Донбасский экспресс", Лундстрем сообщил, что в этом году он был перенесен из Крыма в Альметьевск (Татарстан) по соображениям безопасности. Мероприятие пройдет с 11 по 23 августа. Он отметил, что в нем примет участие большая делегация из Белгородской и Курской областей - более 30 человек.
Руководитель высоко оценил талант белгородской молодежи, отметив, что многие участники из прошлых смен уже поступили в престижные учебные заведения, в том числе в Москве.
Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. Праздник День Прохоровского поля 12 июля в Белгородской области является выходным днем.