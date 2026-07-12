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Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских войск - РИА Новости, 12.07.2026
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00:16 12.07.2026
Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских войск

Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по югу Ливана
Дым на месте израильского удара по югу Ливана - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация США обсудила в Ливане механизмы вывода израильских сил с юга страны.
  • Первая «пилотная зона», где контроль над территорией перейдет ливанским властям при координации американских сил, должна начать функционировать в ближайшее время.
  • Наим Касем из «Хезболлах» заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, так как процесс переговоров не имеет законных оснований, а обсуждаемый документ говорит лишь о «передислокации» израильских сил.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках имплементации ранее достигнутых договоренностей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного ливанского военного чиновника.
Ранее телеканал CNN сообщал, что первая "пилотная зона" в Ливане, в рамках которой контроль над территорией, занятой израильскими войсками, должен перейти ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать "в течение нескольких дней".
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"Военная делегация США прибыла (в Ливан - ред.) и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда", - заявил источник агентству.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем на мероприятии по случаю прощания с верховным лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований. По словам лидера шиитского сопротивления, в обсуждаемом документе даже не фигурирует формулировка об израильском отводе войск, а речь идет лишь о "передислокации", что, как утверждает Касем, фактически означает сохранение контроля Израиля над частью ливанской территории.
Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.
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