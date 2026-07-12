Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских войск

Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем на мероприятии по случаю прощания с верховным лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований. По словам лидера шиитского сопротивления, в обсуждаемом документе даже не фигурирует формулировка об израильском отводе войск, а речь идет лишь о "передислокации", что, как утверждает Касем, фактически означает сохранение контроля Израиля над частью ливанской территории.