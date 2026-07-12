Лихачев призвал МАГАТЭ доказать на деле приверженность договоренностям

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"То, что произошло сегодня утром - идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".