В Новгородской области убрали более 200 деревьев с ЛЭП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи (ЛЭП) после непогоды в Новгородской области, в ликвидации аварии принимают участие 52 бригады, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".