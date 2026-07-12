В Новгородской области убрали более 200 деревьев с ЛЭП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за грозы с ветром и градом более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области остались без электричества.
- Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи, и на данный момент свет восстановлен более чем у 7 тысяч жителей.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи (ЛЭП) после непогоды в Новгородской области, в ликвидации аварии принимают участие 52 бригады, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщил в субботу губернатор региона Александр Дронов, без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. В воскресенье днем губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей.
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"Убрали 210 деревьев с линий электропередачи в Новгородской области после шторма. Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия циклона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задействованы 52 бригады и 58 единиц спецтехники. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме.