В Новгородской области восстановили работу 33 ЛЭП после непогоды

"Россети Северо-Запад" восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после шторма с ливнем и грозой... Некоторые ЛЭП строим фактически заново",- говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики продолжают работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды. Задействованы 52 бригады и 58 единиц спецтехники. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.