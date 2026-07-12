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В Новгородской области восстановили работу 33 ЛЭП после непогоды - РИА Новости, 12.07.2026
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16:58 12.07.2026
В Новгородской области восстановили работу 33 ЛЭП после непогоды

В Новгородской области энергетики восстановили работу 33 ЛЭП после непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после непогоды.
  • Без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области, свет восстановлен у более 7 тысяч жителей.
  • На ликвидации аварии работают 52 бригады и 58 единиц спецтехники.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после непогоды, на ликвидации аварии работают 52 бригады, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщил в субботу губернатор региона Александр Дронов, без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. В воскресенье губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей.
"Россети Северо-Запад" восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после шторма с ливнем и грозой... Некоторые ЛЭП строим фактически заново",- говорится в сообщении.
Уточняется, что энергетики продолжают работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды. Задействованы 52 бригады и 58 единиц спецтехники. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.
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