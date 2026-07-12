В Новгородской области восстановили работу 33 ЛЭП после непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после непогоды.
- Без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области, свет восстановлен у более 7 тысяч жителей.
- На ликвидации аварии работают 52 бригады и 58 единиц спецтехники.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после непогоды, на ликвидации аварии работают 52 бригады, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщил в субботу губернатор региона Александр Дронов, без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. В воскресенье губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей.
"Россети Северо-Запад" восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после шторма с ливнем и грозой... Некоторые ЛЭП строим фактически заново",- говорится в сообщении.
Уточняется, что энергетики продолжают работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды. Задействованы 52 бригады и 58 единиц спецтехники. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.