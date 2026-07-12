Лавров: взаимодействие России и Туниса будет укрепляться на благо народов

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие РФ и Туниса продолжит укрепляться.

Лавров направил поздравительную телеграмму главе МИД Туниса Мухаммеду Али Нафти по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взаимодействие РФ и Туниса продолжит укрепляться на благо народов и в целях обеспечения безопасности в Африке и Средиземноморье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров направил поздравительную телеграмму главе МИД Туниса Мухаммеду Али Нафти по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

"Убежден, что российско-тунисское взаимодействие будет и впредь успешно укрепляться на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Африке и Средиземноморье", - следует из телеграммы.