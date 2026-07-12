Рейтинг@Mail.ru
Лавров: взаимодействие России и Туниса будет укрепляться на благо народов - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 12.07.2026 (обновлено: 17:34 12.07.2026)
Лавров: взаимодействие России и Туниса будет укрепляться на благо народов

Лавров: взаимодействие РФ и Туниса будет укрепляться на благо народов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие РФ и Туниса продолжит укрепляться.
  • Лавров направил поздравительную телеграмму главе МИД Туниса Мухаммеду Али Нафти по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взаимодействие РФ и Туниса продолжит укрепляться на благо народов и в целях обеспечения безопасности в Африке и Средиземноморье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров направил поздравительную телеграмму главе МИД Туниса Мухаммеду Али Нафти по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
"Убежден, что российско-тунисское взаимодействие будет и впредь успешно укрепляться на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Африке и Средиземноморье", - следует из телеграммы.
Глава российского ведомства отметил, что связи между РФ и Тунисом имеют давнюю историю и основываются на добрых традициях дружбы и уважения, а за прошедшие десятилетия накоплен богатый опыт двустороннего многопланового сотрудничества, которое продолжает поступательно развиваться.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В МИД хотят заключить договор об особом торговом режиме с Тунисом
27 мая, 11:31
 
Тунис (страна)АфрикаРоссияВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала