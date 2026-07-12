Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку.
- Об атаке сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта в воскресенье утром отражают воздушную атаку, сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
"Вооруженные силы отражают атаку вражеских воздушных целей в воздушном пространстве Кувейта", - отметили в генштабе.
СМИ: армия Кувейта отражает атаки ракет и БПЛА
28 июня, 03:20