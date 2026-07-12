Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 12.07.2026
Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку

Генштаб Кувейта заявил об отражении воздушной атаки

© AP PhotoДым после удара в Кувейте
Дым после удара в Кувейте - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
Дым после удара в Кувейте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку.
  • Об атаке сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта в воскресенье утром отражают воздушную атаку, сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
"Вооруженные силы отражают атаку вражеских воздушных целей в воздушном пространстве Кувейта", - отметили в генштабе.
Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
СМИ: армия Кувейта отражает атаки ракет и БПЛА
28 июня, 03:20
 
В миреКувейтИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала