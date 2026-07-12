В Кувейте заявили об атаке на пограничные посты и буровую установку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три пограничных поста на севере Кувейта подверглись атаке, нанесен материальный ущерб.
- БПЛА атаковал морскую буровую установку Кувейтской нефтяной компании, причинив материальный ущерб и ранив рабочего.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Три пограничных поста на севере Кувейта и морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам, говорится в сообщении официального представителя министерства обороны Сауда Абдель аль-Атвана в социальной сети Х.
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"Три пограничных поста на сухопутной границе на севере страны подверглись враждебной преступной атаке, в результате чего был нанесен материальный ущерб", - отметил представитель
Кроме того, согласно данным минобороны Кувейта, БПЛА атаковал морскую буровую установку, принадлежащую Кувейтской нефтяной компании и расположенную в территориальных водах эмирата. Ей был причинен материальный ущерб, также пострадал рабочий.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика Иран в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке, в частности, на территории Кувейта. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.