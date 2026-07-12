У северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у северных Курил в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 456 километров под морским дном", - рассказала сейсмолог.