Рейтинг@Mail.ru
Австрийский космонавт Фибек рассказал, как изменился после полета в космос - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:48 12.07.2026
Австрийский космонавт Фибек рассказал, как изменился после полета в космос

Австрийский космонавт заявил, что после полета стал иначе относиться к экологии

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.
  • После полета Франц Фибек стал иначе относиться к экологии, так как увидел ущерб, который люди наносят планете.
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, что после полета в космос стал иначе относиться к экологии.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Австрийский космонавт дал совет будущим покорителям космоса на русском
1 июля, 00:57
Космонавт пояснил, что после полета его картина мира изменилась в нескольких направлениях. "Первое - это экология. Потому что ты видишь не только красоту, но и ущерб, который люди наносят планете", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что незадолго до его полета нашла война в Ираке.
"Горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив - серо-черные облака. Это было видно. Видно загрязненные реки - темные, почти черно-коричневые, которые впадают в светло-бирюзовое море, и видно, как долго вода очищается. Видны вырубки лесов, например, в Бразилии", - перечислил Фибек.
Австриец признался, что это производит сильное впечатление. "Понимаешь, что нужно об этом говорить", - добавил космонавт.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о самых сильных эмоциях во время полета
22 мая, 02:23
 
НаукаАвстрияИракПерсидский заливВ миреКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала