Австрийский космонавт Фибек рассказал, как изменился после полета в космос

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.

После полета Франц Фибек стал иначе относиться к экологии, так как увидел ущерб, который люди наносят планете.

ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, что после полета в космос стал иначе относиться к экологии.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии

Космонавт пояснил, что после полета его картина мира изменилась в нескольких направлениях. "Первое - это экология. Потому что ты видишь не только красоту, но и ущерб, который люди наносят планете", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что незадолго до его полета нашла война в Ираке

"Горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив - серо-черные облака. Это было видно. Видно загрязненные реки - темные, почти черно-коричневые, которые впадают в светло-бирюзовое море, и видно, как долго вода очищается. Видны вырубки лесов, например, в Бразилии", - перечислил Фибек.