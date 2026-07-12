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Космонавт Фибек рассказал, как после полета стал знаменитостью в Австрии - РИА Новости, 12.07.2026
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09:23 12.07.2026
Космонавт Фибек рассказал, как после полета стал знаменитостью в Австрии

Австрийский космонавт Франц Фибек: возвращение к обычной жизни было непростым

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкФранц Артур Фибек
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Франц Артур Фибек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.
  • Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
  • По словам Фибека, возвращение к обычной жизни после полета было непростым, так как он стал публичной фигурой, и сначала ему было сложно адаптироваться к этому в Австрии.
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как после полета стал знаменитостью в Австрии.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
"Возвращение к обычной жизни было непростым. Нужно было привыкнуть к тому, что ты становишься публичной фигурой", - сказал Фибек.
По его словам, сначала это было довольно сложно для него.
"Но потом стало легче - мы переехали в США, в Калифорнию, где меня никто не знал. В Австрии ситуация была другой. А когда мы вернулись домой спустя восемь-десять лет, это уже не было проблемой", - рассказал космонавт.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Австрийский космонавт Фибек рассказал, как изменился после полета в космос
Вчера, 00:48
 
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