Космонавт Фибек рассказал, как после полета стал знаменитостью в Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.

Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.

По словам Фибека, возвращение к обычной жизни после полета было непростым, так как он стал публичной фигурой, и сначала ему было сложно адаптироваться к этому в Австрии.

ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как после полета стал знаменитостью в Австрии.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии

"Возвращение к обычной жизни было непростым. Нужно было привыкнуть к тому, что ты становишься публичной фигурой", - сказал Фибек.

По его словам, сначала это было довольно сложно для него.