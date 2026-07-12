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"У администрации Трампа узкий взгляд на национальные интересы США. Финансирование войны из-за того, кто именно будет контролировать Донбасс, не отвечает американским интересам. Донбасс не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Америке безразлично, кто контролирует этот регион. <…> Точно так же для США не имеет значения, кто контролирует Крым и кто имеет доступ к Азовскому морю", — подчеркнул Карден.