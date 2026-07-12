Глава Пентагона заявил, что Иран платит за свой "плохой" выбор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Тегеран платит за свой «плохой» выбор.
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о новой серии американских ударов по Ирану, заявил, что Тегеран якобы платит за свой "плохой" выбор.
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"Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него - ред.)", - написал Хегсет в соцсети X.
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.