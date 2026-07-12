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Глава Пентагона заявил, что Иран платит за свой "плохой" выбор - РИА Новости, 12.07.2026
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03:34 12.07.2026
Глава Пентагона заявил, что Иран платит за свой "плохой" выбор

Глава Пентагона Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Тегеран платит за свой «плохой» выбор.
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о новой серии американских ударов по Ирану, заявил, что Тегеран якобы платит за свой "плохой" выбор.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило начало новых ударов против Ирана.
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"Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него - ред.)", - написал Хегсет в соцсети X.
По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
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