СМИ: не менее десяти снарядов попали по иранским целям на острове Кешм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По иранскому острову Кешм попали от 10 до 11 снарядов.
- Все пораженные цели были военными, жертв не было.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Не менее 10 снарядов попали по иранским военным целям на острове Кешм, сообщило агентство IRNA со ссылкой на власти острова.
По его данным, сегодня во второй половине дня по острову были попадания 10-11 снарядов.
"Все цели были военными. К счастью, жертв не было", - сообщил агентству префект острова Хосейн Амир Теймури.
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