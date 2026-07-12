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Катар приостановил все выходы судов в море - РИА Новости, 12.07.2026
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13:53 12.07.2026
Катар приостановил все выходы судов в море

Катар приостановил все выходы судов в море после серии воздушных атак

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Катара приостановили выход судов в море и любую активность на море после серии воздушных атак.
  • Министерство обороны Катара сообщило о перехвате серии ракетных атак, в результате которых пострадали три человека, включая ребенка.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Власти Катара приостановили все выходы судов в море после серии воздушных атак, сообщило в воскресенье министерство транспорта эмирата.
"С момента выпуска этого распоряжения до последующего уведомления приостановлен выход судов в море и любая активность на море", - говорится в указе министерства транспорта на его сайте.
В воскресенье утром министерство обороны Катара сообщило о перехвате серии ракетных атак. Звуки взрывов были слышны в Дохе и ее пригородах. По данным МВД, три человека, в том числе ребенок, пострадали от падения обломков в результате перехвата.
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