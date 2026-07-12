Катар приостановил все выходы судов в море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Катара приостановили выход судов в море и любую активность на море после серии воздушных атак.
- Министерство обороны Катара сообщило о перехвате серии ракетных атак, в результате которых пострадали три человека, включая ребенка.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Власти Катара приостановили все выходы судов в море после серии воздушных атак, сообщило в воскресенье министерство транспорта эмирата.
"С момента выпуска этого распоряжения до последующего уведомления приостановлен выход судов в море и любая активность на море", - говорится в указе министерства транспорта на его сайте.