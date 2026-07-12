Умер бывший эмир Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет.
- Он управлял государством 18 лет и считался основателем современного Катара.
ДОХА, 12 июл — РИА Новости. Бывший эмир Катара, который управлял государством 18 лет, отец правителя страны Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в воскресенье в возрасте 74 лет, сообщила канцелярия эмира.
Эмир-отец считался основателем современного Катара, продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране даже после передачи власти сыну.
"С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром (в воскресенье - ред.)... в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении канцелярии в социальной сети Х.