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Умер бывший эмир Катара - РИА Новости, 12.07.2026
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08:18 12.07.2026 (обновлено: 08:57 12.07.2026)
Умер бывший эмир Катара

Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

© REUTERS / Ibraheem Al OmariХамад бен Халифа Аль Тани
Хамад бен Халифа Аль Тани - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Ibraheem Al Omari
Хамад бен Халифа Аль Тани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет.
  • Он управлял государством 18 лет и считался основателем современного Катара.
ДОХА, 12 июл — РИА Новости. Бывший эмир Катара, который управлял государством 18 лет, отец правителя страны Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в воскресенье в возрасте 74 лет, сообщила канцелярия эмира.
Эмир-отец считался основателем современного Катара, продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране даже после передачи власти сыну.
"С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром (в воскресенье - ред.)... в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении канцелярии в социальной сети Х.
 
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