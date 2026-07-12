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В Катаре вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2026
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07:11 12.07.2026
В Катаре вновь объявили воздушную тревогу

В Катаре вновь прозвучали сирены воздушной тревоги

© Фонд образования КатараДоха, столица Катара
Доха, столица Катара - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фонд образования Катара
Доха, столица Катара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Катаре второй раз за утро воскресенья прозвучали сирены воздушной угрозы.
  • После сигналов воздушной тревоги в южном пригороде Дохи недалеко от международного аэропорта Хамада раздались взрывы.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Сирены наличия воздушной угрозы во второй раз за утро воскресенья раздались в Катаре, после чего последовала серия взрывов, которые хорошо слышны в южном пригороде Дохи, передает корреспондент РИА Новости.
После громких сигналов воздушной тревоги раздались звуки взрывов, которые хорошо слышны в южном пригороде Дохи недалеко от международного аэропорта Хамада. Кроме того, слышно, как в небе летает вертолет.
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