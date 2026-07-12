В Катаре вновь объявили воздушную тревогу

ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Сирены наличия воздушной угрозы во второй раз за утро воскресенья раздались в Катаре, после чего последовала серия взрывов, которые хорошо слышны в южном пригороде Дохи, передает корреспондент РИА Новости.