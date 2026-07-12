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Минобороны Катара отразило ракетную атаку - РИА Новости, 12.07.2026
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06:20 12.07.2026
Минобороны Катара отразило ракетную атаку

Минобороны Катара отчиталось об отражении ракетной атаки против страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Катара отчиталось об отражении ракетной атаки против страны.
  • Министерство внутренних дел Катара ранее просило жителей укрыться на фоне угрозы атаки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министерство обороны Катара отчиталось об отражении ракетной атаки против страны, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее телеканал сообщал, что МВД Катара попросило жителей укрыться на фоне угрозы атаки.
"Министерство обороны заявило, что вооруженные силы "перехватили ракетную атаку, целью которой было" государство Катар", - отмечает телеканал.
Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.
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