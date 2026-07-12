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МВД Катара призвало жителей укрыться - РИА Новости, 12.07.2026
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05:54 12.07.2026 (обновлено: 05:57 12.07.2026)
МВД Катара призвало жителей укрыться

МВД Катара призвало жителей укрыться из-за угрозы атаки

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки.
  • Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.
"Министерство внутренних дел Катара заявило, что уровень угрозы безопасности страны является высоким и призвало всех оставаться в домах или безопасных местах", - отмечает телеканал
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