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В Калужской области за ночь уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 12.07.2026
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08:09 12.07.2026
В Калужской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

Шапша: над Калужской областью ночью сбили 20 дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью на окраине Калуги и над территориями 13 округов Калужской области уничтожены 20 БПЛА.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двадцать БПЛА уничтожены минувшей ночью на окраине Калуги и над территориями 13 округов Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Бабынинского, Ферзиковского, Перемышльского, Дзержинского, Думиничского, Кировского, Юхновского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Оперативные группы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеКалугаКалужская областьДзержинскийВладислав Шапша
 
 
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