В Калужской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью на окраине Калуги и над территориями 13 округов Калужской области уничтожены 20 БПЛА.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двадцать БПЛА уничтожены минувшей ночью на окраине Калуги и над территориями 13 округов Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Бабынинского, Ферзиковского, Перемышльского, Дзержинского, Думиничского, Кировского, Юхновского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Оперативные группы работают на местах.